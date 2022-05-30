Москва, , 22:31 — REGNUM Российская певица Дора (Дарья Шиханова) поделилась треклистом будущей пластинки Miss. Соответствующий пост появился в официальном сообществе артистки во «‎ВКонтакте»‎ 30 мая.

Дора Кадр из клипа «Втюрилась»

Так, в предстоящий проект войдут 12 композиций, три из которых были опубликованы ранее. Среди гостей релиза числятся Платина (Роберт Плаудис), ЛСП (Олег Савченко) и Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк).

Напомним, что премьера альбома Miss намечена на 3 июня 2022 года. Пластинка станет третьим полноформатным релизом для Доры.

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