Москва, 30 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Российская певица Дора (Дарья Шиханова) поделилась трек-листом будущей пластинки Miss. Соответствующий пост появился в официальном сообществе артистки во «‎ВКонтакте»‎ 30 мая.

Кадр из клипа «Втюрилась» Дора

Так, в предстоящий проект войдут 12 композиций, три из которых были опубликованы ранее. Среди гостей релиза числятся Платина (Роберт Плаудис), ЛСП (Олег Савченко) и Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк).

Напомним, что премьера альбома Miss намечена на 3 июня 2022 года. Пластинка станет третьим полноформатным релизом для Доры.