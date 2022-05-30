Мурманск, 30 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. С 2020 года население Мурманской области стало меньше не 127 тысяч человек или на 16%. Об этом сообщает Росстат по итогам Всероссийской переписи населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Согласно статистике, в Мурманской области проживает 668 тысяч человек. 622 тысячи человек живут в городах Заполярья, а 46 — в сельских поселениях.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги Всероссийской переписи населения 2021 года показали, что в 28 регионах РФ численность населения выросла, а в остальных снизилась.