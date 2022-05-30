Ханты-Мансийск, 30 мая, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Югре проводится проверка по факту гибели двоих рабочих в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Водопроводный колодец, в котором погибли рабочие

Предварительно установлено, что днём 27 мая 2022 года двое работников коммунальной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце во время ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном, отмечают в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, проверяются действия работодателя по обеспечению безопасности проведения работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье вечером 1 мая 2022 года погибли рабочие порохового завода.