Милан, Италия, 30 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. За последние два года расходы предприятий Италии на энергию выросли в пять раз, заявил 30 мая глава миланской ассоциации предпринимателей Assolombarda Алессандро Спада.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Уже к середине 2022 года под угрозой будет продолжение работы каждого четвертого предприятия, а к концу года, если ситуация не изменится, — каждого второго, отметил эксперт.

Украинский кризис стал только «катализатором» проблемы, которая заключается в том, что правительство Италии готово спасать банки, но у него нет ни энергетической, ни промышленной политики, добавил Спада.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.