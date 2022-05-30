Уфа, , 22:04 — REGNUM Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Уфа», команду покинули пять футболистов, среди которых 22-летний колумбийский нападающий Дилан Ортис и защитник «Ростова» Александр Саплинов. Оба игра вернулись в свои клубы после истечения сроков аренды.

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

Также к истечению своего срока подошли контракты хорватского полузащитника Филипа Мрзляка, сербского защитника Неманьи Милетича и российского полузащитника Олега Иванова.

В прошедшем сезоне Дилан Ортис принял участие в тринадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.

По итогам прошедшего сезона «Уфа», одержав шесть побед, потерпев двенадцать поражений и набрав тридцать очков, заняла четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В матче плей-офф «Уфа» уступила «Оренбургу» с общим счетом 3:4.