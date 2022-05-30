Рим, 30 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Ассоциации по защите прав потребителей намерены провести 10 июня митинги во всех крупнейших городах страны, передают национальные СМИ 30 мая.

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Авторы обращения высказали опасения из-за резкого роста цен на большинство продуктов. Это не временный рост, а самая настоящая чрезвычайная ситуация, которая к тому же усугубляется действиями спекулянтов, полагают в ассоциациях.

В ходе митингов представители ассоциаций намерены представить свои инициативы по борьбе с ростом цен.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.