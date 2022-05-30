Москва, 30 мая, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Российский певец Николай Басков планирует сняться в авторской киноленте. Об этом 30 мая пишет портал «7 дней».

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«У меня есть история про одного знаменитого русского артиста. Он классический певец, но при этом ещё был разведчиком. Такой аналог Маты Хари. Это очень интересный проект. Надеюсь, он получится», — признался музыкант. Также Басков добавил, что пока не определился с кандидатами на режиссёрский пост, а вот одну из актёрских ролей планирует доверить Олесе Судзиловской.

Напомним, что Николай Басков уже снимался в кино. Так, певец появлялся в картинах «Красная шапочка», «Наша Russia. Яйца Судьбы» и других проектах.