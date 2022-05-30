Москва, 30 мая, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Зять Бориса Ельцина, первого президента России, Валентин Юмашев покинул пост советника российского президента, сообщает 30 мая Reuters.

Cucushka12 Валентин Юмашев

Информация поступила из неназванных источников, официально её агентству не подтвердили.

Тем не менее уход Юмашева подтвердила один из руководителей «Ельцин-центра» (Юмашев входит в попечительский совет) Людмила Телень. По её словам, уход с поста советника президента состоялся ещё в прошлом месяце.

«Это была его инициатива», — заявила Телень, не объяснив причин такого решения Юмашева.