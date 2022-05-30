Москва, 30 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева анонсировала перезапуск своего веб-шоу под названием Agent Show. Об этом 30 мая пишет портал SRSLY.

Настя Ивлеева

По словам блогера, обновлённый проект должен был выйти ещё в начале 2022 года, однако «всё сместилось». Ивлеева добавила, что первые выпуски шоу она планирует выпустить уже в сентябре этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева станет героиней нового реалити-шоу телеканала «Пятница!». В передаче под названием «Сердце Ивлеевой» 50 мужчин со всей страны разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента попробует добиться внимания и любви блогера.