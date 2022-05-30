Москва, 30 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов и командиров 24-й отдельной бригады специального назначения с присвоением почетного наименования «гвардейская».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Гвардия» эмблема на Катюше

Текст поздравительной телеграммы Верховного главнокомандующего опубликован 30 мая на официальном сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма», — заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что почётное наименование «гвардейская» присваивается в знак признания особых заслуг, героизма и отваги, проявленных в боевых условиях при защите независимости и государственных интересов России.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что солдаты и офицеры гвардейской 24-й отдельной бригады специального назначения проявят и в будущем верность воинской присяге и Родине.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ЛНР и ДНР проводят военную операцию по денацификации Украины.