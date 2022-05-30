Париж, 30 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 23-летний фланговый атакующий защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом 30 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

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В прошлом сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ашраф Хакими принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Хакими выступает за «Пари Сен-Жермен» с 6 июля 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 66,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Марокко, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.