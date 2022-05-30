Женева, Швейцария, 30 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрирован 170 751 новый случай заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 411 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 526 182 662 носителя вируса, подтверждено 6 286 057 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Китай, США, Австралия, Япония, Германия, Италия, Португалия, Франция, Южная Корея и Бразилия.