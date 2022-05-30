Рим, 30 мая, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Необходима «общеевропейская инициатива» для «спасения хранящегося в Одессе зерна», заявил 30 мая лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Зерно, по утверждению Летты, «пойдет в те страны, которые более всего в этом нуждаются».

ЕС не должен концентрироваться только на своих собственных (в том числе продовольственных) проблемах и призваны помочь менее развитым странам, добавил политик.