Лос-Анджелес, США, , 21:45 — REGNUM Титьяна Миллер, дочь американского рэпера Master P, умерла в возрасте 29 лет. Об этом 30 мая сообщает TMZ.

Master P Скриншот YouTube

«Наша семья переживает непреодолимое горе из-за потери моей дочери Титьяны. Мы уважительно просим уединения, чтобы наша семья могла скорбеть. Мы благодарны за все молитвы, любовь и поддержку», — высказался Master P. Рэпер не стал называть точную причину смерти дочери, однако добавил, что у неё были «психологические заболевания», а также она «злоупотребляла психоактивными веществами».

ИА REGNUM напоминает, что Master P (Перси Миллер) — американский рэпер, актёр, предприниматель, инвестор, музыкальный продюсер и бывший баскетболист. Он также является основателем лейбла звукозаписи No Limit Records, который был переименован в New No Limit Records.

