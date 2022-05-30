30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:15 — REGNUM Заявление депутата украинской партии «Европейская солидарность» Виктории Сюмар о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко с третьей попытки всё-таки смог покинуть территорию страны, чтобы посетить «саммит Европейской народной партии», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А что, так можно было? А как же мобилизация? Почему Порошенко не на фронте с автоматом?» — задаётся вопросом Владимир В.

Многие пользователи пришли к выводу, что отпустить за границу человека, против которого подозревают в государственной измене, могут только украинские продажные и беспринципные правоохранители.

«А это случайно не тот Порошенко, которого украинские правоохранители в государственной измене подозревают? Это не тот бывший президент, против которого Медведчук показания даёт по всем телеканалам Украины? Сколько стоит, интересно, при таких статьях обвинения получить пропуск за границу?» — вопрошает Алексей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что на судебной системе Украины можно окончательно ставить крест, потому что она расписалась в своём бессилии перед желанием Порошенко, против которого ведётся расследование, сбежать с украинской территории.

«Клоунада какая-то. Против Порошенко уголовное дело открыто, а он свободно по заграницам колесит! И ведь действительно, Украина — настоящее псевдогосударство с отсутствующими судами и правоохранителями», — отметил Александр С.

Часть людей полагает, что Порошенко так бы и тёрся на контрольно-пропускном пункте на выезде из страны, если бы не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского.

«Не выехал, а сбежал при попустительстве Зеленского. Два фашиста одной масти. Надо было депутатам Украины проявить смелость и посадить Порошенко за решётку, пока время было. Испугались. Хотя ничего удивительно — крысы, грабящие народ, на большее, чем грабить, не способны», — указывает Сергей Щ.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей даже не сомневается, что Порошенко попросту купил себе право выехать в Евросоюз.

«Небось, миллионы отступных дал Зеленскому, чтобы получить долгожданную возможность выехать. Жаль, теперь его правосудию не достать», — пишет Алия Н.

«Упустили гниду. Но ничего, если что, наши спецслужбы устроят какой-нибудь несчастный случай, если уже к суду привлечь невозможно будет военного преступника», — уверен Илья Ч.

«Ничего удивительного тут нет. Украинский народ, словно мясо, пустили в расход на утеху Европы, США и НАТО, а также недобитым потомкам нациков. Те, кто больше всех накрутил фарша, получает заветный билет в Европу. Эти твари продажные, Порошенко и Зеленский, сидят там, где тихо и тепло. И не удивлюсь, если не на Лазурном побережье. А вы, украинцы, с голоду и холоду погибните», — предрекает Олеся К.

Нашлись и те, кто отмечают, что политические деятели, за которыми стоят большие деньги, в равной степени имеют возможность избежать наказания, что на Украине, что в России.

«А у нас вот из России Чубайса выпустили. Как только за порог вышел — так сразу наши правоохранители решили дело завести, зарубежные счета начали искать. Тоже ведь клоунада! При капитализме деньги — власть. Везде. Даже в Африке», — поделилась своим мнением Марина Б.

Напомним, 30 мая депутат украинской партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар написала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко с третьей попытки всё-таки смог покинуть территорию страны, чтобы посетить «саммит Европейской народной партии».