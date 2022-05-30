Мюнхен, Германия, 30 мая, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttomercato, мюнхенская «Бавария» предложила «Ред Булл Лейпцигу» 20 миллионов евро за трансфер 25-летнего центрального полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, в подписании Конрада Лаймера заинтересован лично главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Конрад Лаймер принял участие в 26-ти матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.

«Ред Булл Лейпциг» выкупил Конрада Лаймера у «Ред Булл Зальцбурга» 1 июля 2017 года за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость австрийского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 26 миллионов евро.