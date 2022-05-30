Вологда, 30 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Вологодской области под поезд попала 58-летняя женщина, от полученных травм она скончалась, сообщает пресс-служба УМВД.

U.S. Geological Survey Рельсы

Трагедия произошла на железнодорожных путях накануне, 29 мая, около 11 часов утра.

Машинист пассажирского поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменский мальчик погиб после падения с моста на железнодорожные пути.