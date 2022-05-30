Москва, , 21:46 — REGNUM Популярное телешоу «Лучше всех» продолжит выходить в эфир, но без ведущего Максима Галкина. Об этом 30 мая сообщил портал «Центральная служба новостей».

Максим Галкин Кадр из интервью

Как сообщает источник, выход телепередачи в эфир возобновится в сентябре 2022 года, но Галкин вряд ли вернётся к роли ведущего. Примечательно, что последний эпизод «Лучше всех» был показан в январе 2022 года, поэтому отсутствие шоу в сетке вещания никак не связано с политической ситуацией.

Напомним, что в начале марта 2022 года Максим Галкин уехал из России в Израиль. Из-за своего отъезда артист лишился работы в различных проектах, а также подвергся массовой критике в Сети.

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