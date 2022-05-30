Нижний Новгород, 30 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Нижегородская область направила в Донецкую народную республику автоколонну со специалистами и спецтехникой, которые помогут восстановить инфраструктуру в городе Харцызске. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 30 мая.

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Харцызск

В первую очередь нижегородцы займутся ремонтом дорог и подготовкой строительных площадок.

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Также они окажут администрации города помощь в подготовке к отопительному сезону и ремонте инженерных и социальных объектов. А затем восстановят спортивные и культурные объекты.

В правительстве Нижегородской области отмечают, что в регионе организовали регулярную отправку в ДНР гуманитарной помощи и строительных материалов, необходимых для восстановления разрушенных зданий.

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