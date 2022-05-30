30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:02 — REGNUM Американские пользователи Twitter бурно отреагировали на пост госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященный «дню солидарности с Белоруссией», в котором он «вспомнил о страданиях» якобы «спровацированных режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины». Интернет-пользователи напомнили американскому дипломату о «страданиях», которые были вызваны политикой Соединенных Штатов

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«А как насчет страданий, вызванных нашим капиталистическим режимом?» — спрашивает @Swsmusic4W.

«Может вспомним Йемен? Сирию? Сомали?» — предлагает @BaldockNigel.

«В Сирии и Ливии уже разрушен порядок и демократия, доход на человека упал в 3-6 раз, 90% нефтяных месторождений находятся под контролем НАТО и США. Руки прочь от Белоруссии», — пишет @Yury20 226 882.

«Да, но режим Бухари вы не осуждаете, потому что он представляет ваши интересы в Африке», — вспоминает @Roughdiamond44.

«'Поддержим их демократию'. Но в секрете будем дружить с Саудовской Аравией», — комментирует @PutraWTF.

«Вы только что отправили войска в Сомали», — напоминает @BlankAfrican.

«Народ Белоруссии должен быть бдителен, потому что дьявол где-то рядом, пожалуйста, следите за своей страной», — советует @abinet2a.

«Мы также поддерживали народ Ирака и Ливии и посмотрите, к чему это привело. Пришло время встать на сторону наших соотечественников-американцев и положить конец этим безумным войнам и иностранным интригам. Америка была основана не для того, чтобы править миром», — подчеркивает @DildoDorsey.

«Может США лучше подарить свою добрую волю своим гражданам», — предполагает @UltraMAGAnus69.

«Вы используете страны как средство для реализации своих военных планов. Когда их полезность заканчивается или они перестают сотрудничать, вы свергаете их правительства и дестабилизируете их. Белоруссия должна сделать всё, что в ее силах, чтобы противостоять сотрудничеству с США», — комментирует @Real_AnnaBird.

«Вы уважали людей в Ливии? Вы все еще хотите получить больше их нефти. Страна, по сути, лежит в руинах… И Ливия — лишь одна из длинного списка стран, которые были разрушены Штатами, что привело к аду для живущих там людей и наводнению Европы беженцами», — напоминает @milcotto.

«Правительство США никогда не одобряло реальной свободы слова, тем самым доказывая, что ваш режим является лицемерным и античеловеческим!» — восклицает @llxgajhu.

Свобода слова? Jennifer Moo

«Как я хотел услышать от вашего офиса такое заявление для народа Тиграи и Оромии, которые подвергаются геноциду. Имея все документы и доказательства, вы решили забыть о них. Единственное, что я хочу сказать вашему #расистскому режиму: жизни афроамериканцев важны по-настоящему, а не только для получения голосов!» — негодует @MyT4Justice.

«А может ли правительство США быть еще более нелепым и абсурдным? Ответ — да!» — считает @enixray2.

»… и это говорит госсекретарь страны, которая преследует Джулиана Ассанжа за то, что он освободил человечество от одного из самых влиятельных обманов в истории», — осуждает @ahlambauer.