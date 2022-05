Оттава, , 21:30 — REGNUM Канадский рэпер Drake стал самым прослушиваемым исполнителем в 2022 году. Об этом 30 мая сообщил Chart Data в своём аккаунте в Twitter.

Drake Кадр из интервью

По данным портала, артист собрал в общей сложности 3 млрд прослушиваний на стриминговых платформах. Второе место в списке занял рэпер YoungBoy Never Broke Again (2,8 млрд прослушиваний), а третье — певица Тейлор Свифт (2,5 млрд). На четвёртой позиции оказался рэп-исполнитель Juice WRLD (2,2 млрд), и замкнул пятерку канадский музыкант The Weeknd (2 млрд).

Добавим, что в список также попали рэперы Канье Уэст (Йе) и Eminem. Они заняли шестое и девятое место соответственно.

