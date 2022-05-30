Мадрид, , 21:30 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мадридский «Реал» может подписать 18-летнего голкипера сборной Соединенных Штатов Америки и воспитанника «Чикаго Файрз» Габриела Слонину.

«Реал Мадрид» RonnyK

Текущее соглашение Габриела Слонины с «Чикаго Файрз» рассчитано до 31 декабря 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает американского голкипера в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне МЛС 2022 Габриел Слонина принял участие в тринадцати матчах чемпионата, в которых пропустил двадцать мячей. Пять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.