Киев, 30 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к России с просьбой о помощи в восстановлении мобильной связи и интернета, сообщает 30 мая корреспондент со ссылкой на пресс-службы этих регионов.

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Напомним, 30 мая освобожденные от укронацистов области остались без мобильной связи и интернет-соединения.

По данным местных властей, Запорожская область осталась без связи из-за прекращения работы украинских операторов на этой территории.

Херсонская область столкнулась с теми же проблемами из-за обстрелов, которым украинские вооруженные формирования подвергли основные узлы цифровой связи.

Власти этих регионов обратились к России с просьбой организовать там работу российских телекоммуникационных компаний.