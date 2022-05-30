Рим, , 21:26 — REGNUM Лидеры леволиберальной Демократической партии Италии 30 мая подвергли острой критике своего коллегу по правящей коалиции — лидера «Лиги» Маттео Сальвини и его планы по налаживанию переговорного процесса по украинскому конфликту и посредничеству Италии в этом процессе.

Маттео Сальвини

Сальвини, по имеющейся информации, предлагал провести переговоры представителей России и Украины в Ватикане, а до этого способствовать организации визита папы римского Франциска как в Киев, так и в Москву.

Либералы потребовали, чтобы Сальвини с парламентской трибуны объяснил суть своей инициативы и ответил на вопрос, почему он действует автономно от правительства и вразрез с его решениями. Лидер «Лиги» в ответ выразил удивление тому факту, что «либералы способны начинать дебаты, лаже когда речь идет о поисках мира».

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».