Грозный, , 21:24 — REGNUM Командованием украинской армии ведется уничтожение своих же солдат. Для того чтобы помешать их бегству с поля боя и сдаче в плен, оно дает команду вести огонь на поражение. Об этом 30 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Несмотря на это, по словам чеченского лидера, ежедневно все большее число бандеровцев и неонацистов «предпочитает сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре «френдли файр» (огонь по своим — ред ИА REGNUM)», так как «за Зеленского никто умирать не хочет».

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