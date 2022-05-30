Грозный, 30 мая 2022, 21:24 — REGNUM Командованием украинской армии ведется уничтожение своих же солдат. Для того чтобы помешать их бегству с поля боя и сдаче в плен, оно дает команду вести огонь на поражение. Об этом 30 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Несмотря на это, по словам чеченского лидера, ежедневно все большее число бандеровцев и неонацистов «предпочитает сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре «френдли файр» (огонь по своим — ред ИА REGNUM)», так как «за Зеленского никто умирать не хочет».
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