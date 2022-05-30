Грозный, 30 мая, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Командованием украинской армии ведется уничтожение своих же солдат. Для того чтобы помешать их бегству с поля боя и сдаче в плен, оно дает команду вести огонь на поражение. Об этом 30 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Несмотря на это, по словам чеченского лидера, ежедневно все большее число бандеровцев и неонацистов «предпочитает сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре «френдли файр» (огонь по своим — ред ИА REGNUM)», так как «за Зеленского никто умирать не хочет».

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