Москва, , 21:23 — REGNUM Исполнительница Любовь Успенская прокомментировала свой конфликт с соседкой, дизайнером Анной Кауфман. Артистка опубликовала пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 мая.

Любовь Успенская Кадр из интервью для FametimeTV

По словам Успенской, виновата в конфликте именно дизайнер, так как не проследила за своим псом, который гулял без намордника и поводка и укусил за ногу певицу. «На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать», — объяснила артистка.

Как отмечает певица, скандал произошёл ещё 2 мая 2022 года. На предложение адвоката Кауфман «поступить мирно», артистка заявила, что уже это сделала, так как «не дала хода инциденту». «Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся», — говорит Успенская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной конфликта певицы и дизайнера стало то, что трёхмесячный французский бульдог Кауфман выбежал за территорию частного дома и оказался на улице, где Успенская гуляла со своей собакой. После того, как щенок «чуть не загрыз» пса артистки, она проникла на территорию дома Кауфман и якобы избила рукояткой поводка другую её собаку — престарелого хаски, который почти не передвигается.

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