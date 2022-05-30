Брюссель, , 21:24 — REGNUM В полицейском агентстве ЕС Europol 30 мая прокомментировали потенциальные риски отправки оружия на Украину.

Оружие Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

Как сообщает немецкая Welt am Sonntag, в ЕС выразили озабоченность возможным возвращением оружия с Украины в ЕС в руках криминальных элементов.

«Кризис однажды закончится. Мы хотим предотвратить повторение ситуации, подобной сложившемуся 30 лет назад в ходе войн на Балканах. Оружие времен тех войн до сих пор используются преступными группировками», — заявила представительница Europol Катрин де Боль в интервью для Welt am Sonntag.

Для предотвращения заявленной угрозы в ЕС создана международная группа.

Отмечаются также участившиеся случаи перемещения на территорию ЕС через Украину известных террористов, окончательная статистика еще не собрана. В ЕС также отмечают существенный рост насилия на улицах до «невиданного уровня».

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