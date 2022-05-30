Москва, 30 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. С мирными жителями за «пророссийские взгляды» украинские боевики жестоко расправляются, сообщил 30 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Украинские боевики

Он рассказал, что в Харьковской области действует националистическое подразделение, сформированное в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц.

Боевики проводят карательные рейды, «в ходе которых так называемые «эскадроны смерти» по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении».

Домой так и не вернулись десятки человек.