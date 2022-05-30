Малодербетовский район, Калмыкия, 30 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате массового ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Малодербетовском районе Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Днём 30 мая на участке федеральной автодороги столкнулись грузовик MAN, за рулём которого находился житель Самарской области, Mitsubishi Outlander под управлением жителя Саратовской области, Mercedes-Benz Sprinter под управлением жителя Калмыкии и Lada Priora под управлением жителя Дагестана.

В результате ДТП в больницу были доставлены водитель и два пассажира Mitsubishi Outlander, в том числе один несовершеннолетний, а также водитель и три пассажира Lada Priora, среди которых — двое детей. Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.