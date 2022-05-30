Тюмень, 30 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет бывший заместитель начальника коммерческой организации, который обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы обвиняемый получил от представителя подрядной организации, занимающейся строительно-монтажными работами, коммерческий подкуп на сумму свыше 4,5 млн рублей. А именно, автомобиль Toyota Land Cruiser, строительные материалы, систему отопления, а также дорогостоящие гаджеты. За это заместитель начальника коммерческой организации содействовал своевременному и беспрепятственному подписанию различных документов.

Мужчина обвиняется по ч.8 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

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