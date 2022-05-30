Луганск, 30 мая 2022, 21:07 — REGNUM Штурм Северодонецка начался, сообщает 30 мая пресс-служба Народной милиции ЛНР.
«Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города», — указано в сообщении пресс-службы.
Ранее об освобождении ряда кварталов города сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Кроме того, он заявил о безуспешных попытках укронацистов разблокировать автотрассу Лисичанск — Артёмовск, перерезанную наступающими войсками России и республик Донбасса.
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