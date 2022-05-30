Луганск, 30 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Штурм Северодонецка начался, сообщает 30 мая пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Цитата из видео ленинопад Снос памятника Ленину в Северодонецке. Украина

«Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее об освобождении ряда кварталов города сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Кроме того, он заявил о безуспешных попытках укронацистов разблокировать автотрассу Лисичанск — Артёмовск, перерезанную наступающими войсками России и республик Донбасса.