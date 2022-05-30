Москва, 30 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Известный режиссёр Тигран Кеосаян раскритиковал поведение певца Бориса Гребенщикова. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 30 мая.

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

«Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. Двенадцать миллионов евро где-то собрал украинцам. Ну ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство. Оправдывает ли это, что мы в конце 70-х все пели «Сползает по крыше старик Козлодоев»? Нет, не оправдывает», — заявил режиссёр. Также Кеосаян отметил, что в скором времени критикующие Россию артисты начнут возвращаться на Родину, но восстановить прежнюю репутацию у них не получится.

Ранее Тигран Кеосаян высказался против возвращения Ивана Урганта на Первый канал. По мнению режиссёра, возобновление артистом деятельности на телевидении станет «плевком в лицо».