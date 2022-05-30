Москва, 30 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Украинские боевики используют объекты социальной инфраструктуры в своих целях: размещают вооружения в учебных заведениях, загоняют в подвалы мирных граждан, сообщил 30 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

Так, в городе Харькове украинские боевики оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО на территории школы № 81 и в Доме культуры.

При этом «местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях». Подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

В посёлке Боровское (ЛНР) боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции и снайперские точки в жилых домах. Людям они не дают покидать дома, а «все попытки эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются».

В городе Краматорске (ДНР) украинские боевики разместили тяжёлое вооружение в здании школы-интерната, оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов.

В городе Авдеевке (ДНР) на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и в корпусах противотуберкулёзного диспансера размещён личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане.