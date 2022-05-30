Москва, 30 мая, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Москве пластический хирург Евгений Добрейкин предлагает своим клиенткам «патриотичные» грудные импланты. Информацию об этом опубликовала журналистка и ведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале 30 мая.

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Импланты сделаны с различными изображениями — в цветах российского флага и армейского камуфляжа. По словам Добрейкина, это подойдёт для тех, «кто хочет носить патриотичные символы прямо у сердца». «Решили попробовать добавить немного патриотизма и договорились с поставщиками вот о таких имплантах. Наш эксперимент никак не связан со спецоперацией на Украине — просто патриотическая акция. После операции никаких изображений видно не будет», — поделился хирург.

Добавим, что, по данным Собчак, с момента анонса «патриотичных» имплантов около 30 женщин заинтересовалось новинкой.