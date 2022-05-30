Майкоп, 30 мая, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Адыгее специальное ведомство будет отвечать за молодежную политику. В структуре правительства региона будет создан самостоятельный орган, сообщил 30 мая глава республики Мурат Купилов.

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Отметив, что в настоящее время молодежной политикой занимается специальное управление в составе министерства образования и науки, Кумпилов обозначил задачу — «в оптимальные сроки создать самостоятельное ведомство». Оно должно в соответствии с потребностью совершенствования «всей системы образования и воспитания молодежи с целью сохранения традиционных российских ценностей и основ семейного воспитания» координировать работу с молодежью.