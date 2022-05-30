Сольвычегодск, Архангельская область, 30 мая, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2022 году начнутся работы по капитальному обновлению бальнеологического санатория «Сольвычегодск», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Владимир Станулевич Благовещенский собор Сольвычегодска (1584), вид с реки

По данным ведомства, дизайн-проект обновления учреждения предполагает капитальный ремонт здания, строительство бассейна с минеральной водой и детской зоной, техническую модернизацию лечебных и профилактических кабинетов, а также реставрацию купели с минеральной водой и облагораживание территории вокруг нее.

«В настоящее время идет разработка технико-ценового аудита проекта, она будет готова в июле. В этом году в бюджете заложены средства в размере 30 миллионов рублей, чтобы начать работы капитального характера на водогрязелечебнице», — сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Он отметил, что весь интерьер обновленного здания учреждения будет сделан из современных материалов, отдельно будут организованы зоны для отдыха и кафе. Проект предусматривает возможность оказания услуг не только для тех, кто прибыл на оздоровление по программам полного курса, но и для тех, кто хочет провести здесь время в выходные дни или даже всего несколько часов.

Модернизированы будут и процедурные комнаты: ванны будут сделаны из современных материалов, которые устойчивы к воздействию минеральных вод и лечебных грязей. Это позволит сохранять их в хорошем состоянии.

Справка:

Санаторий «Сольвычегодск» ориентирован на лечение и профилактику заболеваний системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, гинекологических заболеваний, бесплодия.

Бальнеогрязевое лечение осуществляется на базе высокоминерализованных хлоридно-натриевых вод из скважин и лечебных грязей озера Соляное, а также бессульфидного железистого сапропеля из озера Беседкино. Оба водоема расположены в непосредственной близости от Сольвычегодска, что позволяет проводить оздоровительные программы природной лечебной грязью однократного применения.