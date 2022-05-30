Бразилиа, 30 мая 2022, 20:55 — REGNUM Число погибших от последствий сильных ливней, накрывших Бразилию, увеличилось до 91 человека, сообщает 30 мая новостной портал G1.
Удар стихии пришёлся на бразильский штат Пернамбуку. Ранее власти сообщали о 84 погибших.
Ещё 26 человек остаются в списках припавших без вести.
Не менее пяти тысяч человек остались без жилья.
Напомним, в результате сильных ливней в Бразилии начались наводнения и произошли оползни.
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