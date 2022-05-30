Бразилиа, 30 мая 2022, 20:55 — REGNUM Число погибших от последствий сильных ливней, накрывших Бразилию, увеличилось до 91 человека, сообщает 30 мая новостной портал G1.

Ливень
Ливень
(сс) jarmoluk

Удар стихии пришёлся на бразильский штат Пернамбуку. Ранее власти сообщали о 84 погибших.

Ещё 26 человек остаются в списках припавших без вести.

Не менее пяти тысяч человек остались без жилья.

Напомним, в результате сильных ливней в Бразилии начались наводнения и произошли оползни.

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