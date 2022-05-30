Бразилиа, 30 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Число погибших от последствий сильных ливней, накрывших Бразилию, увеличилось до 91 человека, сообщает 30 мая новостной портал G1.

(сс) jarmoluk Ливень

Удар стихии пришёлся на бразильский штат Пернамбуку. Ранее власти сообщали о 84 погибших.

Ещё 26 человек остаются в списках припавших без вести.

Не менее пяти тысяч человек остались без жилья.

Напомним, в результате сильных ливней в Бразилии начались наводнения и произошли оползни.