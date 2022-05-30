Скопье, , 21:07 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 30 мая в эфире македонской телепередачи «Утренний брифинг» обсудил предложения оппозиции о проведении досрочных выборов на фоне текущих проблем.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

«Мы можем завтра провести досрочные выборы, но что делать с кризисами, с которыми мы сталкиваемся?» — заявил политик, отметив, что новые выборы будут означать блокировку евроинтеграции и рост цен на электроэнергию и продукты питания.

В продолжение своего тезиса о том, что досрочные выборы не помогут стране, президент Пендаровски отметил:

Стево Пендаровски «Высокие цены на электроэнергию, продукты питания и общая инфляция не являются исключительно «отечественным продуктом». Энергетический кризис начался за 6-7 месяцев до войны на Украине. Как новое правительство сможет оказать влияние на мировые продуктовые рынки?»

В заключение Пендаровски прокомментировал перспективы вступления в ЕС:

«Граждане, с завтрашнего дня мы займем совсем другой стратегический курс, поскольку не вижу ничего лучше, но мы должны что-то делать с теми исключительно высокими ожиданиями, которыми запомнились последние два года» . Стево Пендаровски «Перспектива вступления в ЕС в будущем, к сожалению, истекла. Шансы становятся все меньше. Мы не можем говорить, что ее вообще нет. Я не могу сказать:

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