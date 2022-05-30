Скопье, 30 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 30 мая в эфире македонской телепередачи «Утренний брифинг» обсудил предложения оппозиции о проведении досрочных выборов на фоне текущих проблем.

Vlada.mk Президент Северной Македонии Стево Пендаровски

«Мы можем завтра провести досрочные выборы, но что делать с кризисами, с которыми мы сталкиваемся?» — заявил политик, отметив, что новые выборы будут означать блокировку евроинтеграции и рост цен на электроэнергию и продукты питания.

В продолжение своего тезиса о том, что досрочные выборы не помогут стране, президент Пендаровски отметил:

Стево Пендаровски «Высокие цены на электроэнергию, продукты питания и общая инфляция не являются исключительно «отечественным продуктом». Энергетический кризис начался за 6-7 месяцев до войны на Украине. Как новое правительство сможет оказать влияние на мировые продуктовые рынки?»

В заключение Пендаровски прокомментировал перспективы вступления в ЕС: