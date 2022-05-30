София, 30 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. На окраине столицы Болгарии обнаружены тела еще шести человек, незаконно погребенные в братской могиле неподалеку от автотрассы. Об этом 30 мая сообщает БНР.

BeSignNet Кладбище

По предварительным данным, эти тела принадлежат одиноким пожилым людям, ранее проживавшим в центральном софийском доме для престарелых граждан.

Как полагают правоохранители, к проведению подобных похорон могут быть причастны сотрудники ритуального бюро «Орион», директор которого был задержан за махинации. Ведется следствие.

Напомним, 25 мая на обочине шоссе в Софии было обнаружено захоронение семи человек. По подозрению в совершении несанкционированного ритуала арестован глава «Ориона», признавшийся в причастности к 50 подобным преступлениям.

Все нелегально похороненные лица являлись жителями хосписов. Деньги на их погребение выделялись государственными структурами. В то же время, по некоторым данным, сотрудники «Ориона», продавая места на кладбищах, предавали земле умерших одиноких людей в заброшенных карьерах и на пустырях.