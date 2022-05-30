Нальчик, 30 мая 2022, 20:44 — REGNUM Три человека скончались в Кабардино-Балкарии от отравления угарным газом. В числе жертв 56-летняя женщина, её 24-летняя дочь и годовалая внучка. По данному факту проводится проверка Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили 30 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в поселке Эльбрус 28 мая.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются мастера, которые установили газовое оборудование.
В настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов информации о произошедшем нет.
Читайте также: Двое детей отравились угарным газом в Ингушетии