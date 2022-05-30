Нальчик, , 20:44 — REGNUM Три человека скончались в Кабардино-Балкарии от отравления угарным газом. В числе жертв 56-летняя женщина, её 24-летняя дочь и годовалая внучка. По данному факту проводится проверка Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили 30 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в поселке Эльбрус 28 мая.

«В кухонном помещении квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме в поселке Эльбрус, в нарушение правил эксплуатации газовых приборов хозяйкой квартиры была установлена газовая колонка для нагревания воды. Эксплуатация ненадлежащим образом установленного газового оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры угарного газа, что стало причиной гибели 28 мая 2022 года хозяйки квартиры 1966 года рождения, ее дочери 1998 года рождения, а также внучки 2021 года рождения», — приводит ТАСС слова старшего помощника главы СУ СК РФ по региону Мурата Багова .

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются мастера, которые установили газовое оборудование.

В настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов информации о произошедшем нет.

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