Александр Погожев,
31 мая 2022, 10:54 — REGNUM В регионах России молодежь пополняет ряды движения «Юнармия». Все больше школьников вступают в организацию, чтобы расширить свой кругозор, добиться желаемых успехов в творчестве, посетить разные уголки страны и съездить в летний лагерь. «Юнармия» дает такую возможность всем желающим, кто старается в учебе, активен в общественной жизни и спорте.
30 мая в станице Новомарьевской прошла церемония вступления в ряды «Юнармии», на которой во время торжественного построения новобранцы прочитали клятву и получили значки юнармейцев.
Работники организации крепят флаг «Юнармии»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Значки для юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Родители фотографируют своих детей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка к построению юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Марина Алексеевна Портнова, руководитель движения в станице Новомарьевской
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы выходят на построение
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы выходят на построение
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы выходят на построение
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы выходят на построение
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Торжественная церемония поднятия государственного флага России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Торжественная церемония поднятия государственного флага России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Торжественная церемония поднятия государственного флага России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Юнармия» как пионерия. Движение расширило и вдохнуло новую жизнь в эту стезю. В Ставропольском крае движение имеет благодатную почву. У нас сохранилось 5 постов, там и до создания движения молодежи прививались патриотические чувства. Школьники стояли в карауле, учились оказывать помощь. Сейчас организация дала больше возможностей творчески развиваться. «Юнармия» — это не только военная муштра и военно-прикладные виды спорта. Это развитие по разным направлениям: спорт, творчество, киберспорт, интеллектуальные технологии. Каждый юнармеец выбирает то, что ему интересно. Также проводятся конкурсные отборы. Ребенок может выиграть в любой момент поездку в тематическую смену, которая ему интересна. Таких всероссийских центра три: «Смена», «Орленок», «Артек», — говорит Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Родители и односельчане молодых юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Идейный вдохновитель создания организации — министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Движение начало свое существование с 28 мая 2016 года, когда был подписан устав организации. Идею также поддержали Владимир Путин и министерство обороны, общественность, благодаря такому взаимодействию движение развивается и укрепляется.
Клятва юнармейца
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Я вступил в «Юнармию», потому что с детства любил военную тематику, с детства мечтаю стать военным. Плюс очень много интересных конкурсов. Хотелось бы накопить на медаль юнармейской славы, хотя бы на серебро», — говорит Богдан, ученик 8-го класса.
«Мне интересно попробовать себя в военной теме и поучаствовать в разных соревнованиях. Меня привлекают поездки, знакомство с новыми людьми и разные испытания», — делится ученик по имени Данил.
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаги Росии и «Юнармии»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы строевым шагом идут на построение для общей фотографии
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фотография на память
Александр Погожев © ИА REGNUM
Девочки тоже стремятся оказаться в «Юнармии».
«Я захотела вступить в «Юнармию», потому что у меня папа военный, и я хочу быть чуть-чуть похожей на него, такой же дисциплинированной, сильной. Он ездит в командировки, рассказывает о разных городах, о пустыне. Мне кажется, у меня есть стремление к оружию, немного умею бинтовать. Папа сказал, что если я хочу, то должна стремиться к достижению цели и своей мечте», — рассказывает Диана, ученица новомарьевской школы.
Юнармейцы общаются после построения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы общаются после построения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юнармейцы общаются после построения
Александр Погожев © ИА REGNUM