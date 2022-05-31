31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 10:54 — REGNUM В регионах России молодежь пополняет ряды движения «Юнармия». Все больше школьников вступают в организацию, чтобы расширить свой кругозор, добиться желаемых успехов в творчестве, посетить разные уголки страны и съездить в летний лагерь. «Юнармия» дает такую возможность всем желающим, кто старается в учебе, активен в общественной жизни и спорте.

30 мая в станице Новомарьевской прошла церемония вступления в ряды «Юнармии», на которой во время торжественного построения новобранцы прочитали клятву и получили значки юнармейцев.

Работники организации крепят флаг «Юнармии» Александр Погожев © ИА REGNUM

Значки для юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Родители фотографируют своих детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка к построению юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Марина Алексеевна Портнова, руководитель движения в станице Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы Александр Погожев © ИА REGNUM Юнармейцы выходят на построение Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы выходят на построение Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы выходят на построение Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы выходят на построение Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Торжественная церемония поднятия государственного флага России Александр Погожев © ИА REGNUM

Торжественная церемония поднятия государственного флага России Александр Погожев © ИА REGNUM

Торжественная церемония поднятия государственного флага России Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Юнармия» как пионерия. Движение расширило и вдохнуло новую жизнь в эту стезю. В Ставропольском крае движение имеет благодатную почву. У нас сохранилось 5 постов, там и до создания движения молодежи прививались патриотические чувства. Школьники стояли в карауле, учились оказывать помощь. Сейчас организация дала больше возможностей творчески развиваться. «Юнармия» — это не только военная муштра и военно-прикладные виды спорта. Это развитие по разным направлениям: спорт, творчество, киберспорт, интеллектуальные технологии. Каждый юнармеец выбирает то, что ему интересно. Также проводятся конкурсные отборы. Ребенок может выиграть в любой момент поездку в тематическую смену, которая ему интересна. Таких всероссийских центра три: «Смена», «Орленок», «Артек», — говорит Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Родители и односельчане молодых юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Идейный вдохновитель создания организации — министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Движение начало свое существование с 28 мая 2016 года, когда был подписан устав организации. Идею также поддержали Владимир Путин и министерство обороны, общественность, благодаря такому взаимодействию движение развивается и укрепляется.

Клятва юнармейца Александр Погожев © ИА REGNUM

Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM

Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM

Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM

Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM

Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я вступил в «Юнармию», потому что с детства любил военную тематику, с детства мечтаю стать военным. Плюс очень много интересных конкурсов. Хотелось бы накопить на медаль юнармейской славы, хотя бы на серебро», — говорит Богдан, ученик 8-го класса.

«Мне интересно попробовать себя в военной теме и поучаствовать в разных соревнованиях. Меня привлекают поездки, знакомство с новыми людьми и разные испытания», — делится ученик по имени Данил.

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаги Росии и «Юнармии» Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы строевым шагом идут на построение для общей фотографии Александр Погожев © ИА REGNUM

Фотография на память Александр Погожев © ИА REGNUM

Девочки тоже стремятся оказаться в «Юнармии».

«Я захотела вступить в «Юнармию», потому что у меня папа военный, и я хочу быть чуть-чуть похожей на него, такой же дисциплинированной, сильной. Он ездит в командировки, рассказывает о разных городах, о пустыне. Мне кажется, у меня есть стремление к оружию, немного умею бинтовать. Папа сказал, что если я хочу, то должна стремиться к достижению цели и своей мечте», — рассказывает Диана, ученица новомарьевской школы.

Юнармейцы общаются после построения Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармейцы общаются после построения Александр Погожев © ИА REGNUM