Штат Нью-Йорк, США, , 21:44 — REGNUM Американский Актёр Марк Руффало оказался в центре судебного скандала из-за съёмок сериала «Я знаю, что это правда». Об этом пишет портал Film.ru 30 мая.

Марк Руффало Цитата из к/ф «Мстители». реж Джосс Уидон. 2012. США

Известно, что обвинения против актёра и творческой группы проекта выдвинули жители города Элленвиль (США), где и происходил съёмочный процесс. По мнению обвинителей, участники съёмочной группы халатно подошли к вопросу безопасности, оставив после съёмок сцены с поджогом местного автосалона воспламеняемые материалы, которые впоследствии привели к поджогу других зданий в городе.

Напомним, что сериал «Я знаю, что это правда» вышел в 2020 году. Режиссёром проекта стал Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами»), а одним из продюсеров выступил Марк Руффало.

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