Москва, , 20:43 — REGNUM Курс рубля начал неделю резким ростом по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник, 30 мая.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 62,25 рубля, что на 4 рубля 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро упал на 5 рублей 39 копеек и достиг 64,30 рубля.

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