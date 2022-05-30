Москва, 30 мая, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Курс рубля начал неделю резким ростом по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник, 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 62,25 рубля, что на 4 рубля 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро упал на 5 рублей 39 копеек и достиг 64,30 рубля.