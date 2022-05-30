София, 30 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Болгарии не будет повышена с 1 июля после обновления государственного бюджета на текущий год. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра финансов Асена Василева сообщает софийская информационная служба News. bg.

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По словам Василева, официальная София «не видит смысла» в регулярных изменениях базовых параметров оплаты труда.

Асен Василев «Это не дает предсказуемой среды для развития бизнеса».

При этом на вопрос о возможности выделения дополнительных средств на субсидии министр не ответил.

Напомним, минимальная зарплата в Болгарии составляет 650 левов ($358). Абсолютное большинство граждан, получающих эту сумму, не могут оплачивать коммунальные услуги и обеспечить себя качественными продуктами питания и медикаментами.